Maneskin, Paris Match e il dubbio su Damiano: “Cocaina in diretta?” (Di domenica 23 maggio 2021) L’Eurovision e il ‘caso’ già smentito da Damiano dei Maneskin – e sembra anche dal video integrale della scena – finiscono su Paris Match con un articolo dal titolo ‘Il vincitore italiano ha preso Cocaina in diretta?’. I francesi, che vedono al secondo posto la cantante Barbara Pravi, parlano infatti di “immagini che stanno già facendo il giro sui social network” e del leader del gruppo che “apparentemente ha preso della Cocaina davanti alle telecamere pochi minuti prima di vincere l’Eurovision Song Contest”. “La polemica si sta già gonfiando a Rotterdam”, scrivono i francesi che continuano: “Damiano David, il cantante del gruppo italiano Måneskin ha aspettato… mentre prendeva la Cocaina all’angolo di un tavolo. Sulle immagini ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 maggio 2021) L’Eurovision e il ‘caso’ già smentito dadei– e sembra anche dal video integrale della scena – finiscono sucon un articolo dal titolo ‘Il vincitore italiano ha presoin?’. I francesi, che vedono al secondo posto la cantante Barbara Pravi, parlano infatti di “immagini che stanno già facendo il giro sui social network” e del leader del gruppo che “apparentemente ha preso delladavanti alle telecamere pochi minuti prima di vincere l’Eurovision Song Contest”. “La polemica si sta già gonfiando a Rotterdam”, scrivono i francesi che continuano: “David, il cantante del gruppo italiano Måneskin ha aspettato… mentre prendeva laall’angolo di un tavolo. Sulle immagini ...

stanzaselvaggia : Paris Match scrive cose gravissime e false sui Maneskin, che spero saranno chiarite in tribunale. @ParisMatch - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Paris Match riporta che gli organizzatori stanno vagliando la squalifica dei Maneskin per le immagini c… - bealanniswift : RT @stanzaselvaggia: Paris Match scrive cose gravissime e false sui Maneskin, che spero saranno chiarite in tribunale. @ParisMatch https://… - Manuela15945617 : RT @stanzaselvaggia: Paris Match scrive cose gravissime e false sui Maneskin, che spero saranno chiarite in tribunale. @ParisMatch https://… - Lindy_Mucci : RT @stanzaselvaggia: Paris Match scrive cose gravissime e false sui Maneskin, che spero saranno chiarite in tribunale. @ParisMatch https://… -