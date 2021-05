Maldini su Donnarumma: “Non è giusto parlarne stasera. Dobbiamo festeggiare” (Di lunedì 24 maggio 2021) Paolo Maldini ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro l’Atalanta: La vicinanza a Pioli?“La verità è che non c’è mai stata una messa in discussione di Pioli. Bisogna sempre ricordarsi da dove siamo partiti, dopo il 5-0 che abbiamo subito proprio qua lo dicevamo. Siamo stati onesti nel dire le cose, non abbiamo parlato tanto ma abbiamo sempre detto la verità”. Donnarumma?“Ci sarà tempo (ride ndr). stasera non posso dirti niente, non è neanche giusto dire qualcosa stasera. Abbiamo parlato poco ma quando lo abbiamo fatto non abbiamo mai detto bugie. Non è il momento di parlare ma di festeggiare, lui era uno dei più contenti. E’ un traguardo che è passato anche attraverso le sue parate”. Foto: MilanTV L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 24 maggio 2021) Paoloha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro l’Atalanta: La vicinanza a Pioli?“La verità è che non c’è mai stata una messa in discussione di Pioli. Bisogna sempre ricordarsi da dove siamo partiti, dopo il 5-0 che abbiamo subito proprio qua lo dicevamo. Siamo stati onesti nel dire le cose, non abbiamo parlato tanto ma abbiamo sempre detto la verità”.?“Ci sarà tempo (ride ndr).non posso dirti niente, non è neanchedire qualcosa. Abbiamo parlato poco ma quando lo abbiamo fatto non abbiamo mai detto bugie. Non è il momento di parlare ma di, lui era uno dei più contenti. E’ un traguardo che è passato anche attraverso le sue parate”. Foto: MilanTV L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

