Maldini: «Il nostro segreto? La mentalità, non accampare scuse o alibi» (Di domenica 23 maggio 2021) Ai microfoni di Sky, dopo la qualificazione in Champions, il dirigente del Milan, Paolo Maldini. Alla luce di questo traguardo, è bello guardarsi indietro e dire che le scelte fatte erano buone? «Nessuno può smentire il fatto che sia un traguardo meritato. Lo abbiamo fatto credendoci e soffrendo, siamo la squadra più giovane di Italia, dobbiamo far dimenticare quello che è stato il Milan di Berlusconi e quindi bisogna essere creativi. Questo gruppo lo è stato, la società è stata a supporto di questo lavoro. Il mister e i ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico. La mentalità di non prendere scuse e alibi è stata fondamentale, è stato il nostro segreto». Qual è stata la scelta più difficile da dirigente? «I momenti difficili ci sono stati. Ma non abbiamo rimpianti, forse le cose ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 maggio 2021) Ai microfoni di Sky, dopo la qualificazione in Champions, il dirigente del Milan, Paolo. Alla luce di questo traguardo, è bello guardarsi indietro e dire che le scelte fatte erano buone? «Nessuno può smentire il fatto che sia un traguardo meritato. Lo abbiamo fatto credendoci e soffrendo, siamo la squadra più giovane di Italia, dobbiamo far dimenticare quello che è stato il Milan di Berlusconi e quindi bisogna essere creativi. Questo gruppo lo è stato, la società è stata a supporto di questo lavoro. Il mister e i ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico. Ladi non prendereè stata fondamentale, è stato il». Qual è stata la scelta più difficile da dirigente? «I momenti difficili ci sono stati. Ma non abbiamo rimpianti, forse le cose ...

Advertising

Zvone81 : RT @Alobrasil74: Paolo Maldini: “La mentalità di non prendere scuse e alibi sopratutto all’inizio è stato il nostro segreto.” https://t.co… - mariamrqb : RT @TheRealFed_: Indicaci sempre la via Capitan Paolo Maldini perché tu la conosci bene, sai dove deve stare il nostro Milan. #SempreMilan… - KiraFreeo : RT @Alobrasil74: Paolo Maldini: “La mentalità di non prendere scuse e alibi sopratutto all’inizio è stato il nostro segreto.” https://t.co… - AndreaBrownAm : RT @TheRealFed_: Indicaci sempre la via Capitan Paolo Maldini perché tu la conosci bene, sai dove deve stare il nostro Milan. #SempreMilan… - NunquamDeorsum : RT @Alobrasil74: Paolo Maldini: “La mentalità di non prendere scuse e alibi sopratutto all’inizio è stato il nostro segreto.” https://t.co… -