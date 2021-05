Maldini: “Champions? Per forza ci devo credere, siamo partiti da molto lontano. I tifosi avrebbero dato un grande aiuto” (Di domenica 23 maggio 2021) Paolo Maldini, DT rossonero, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima di Atalanta-Milan: Un cerchio che si chiude con l’Atalanta? “Abbiamo avuto l’occasione di chiuderlo prima, simbolicamente è la chiusura di un cerchio che ci ha visto protagonisti di 15 mesi di alta qualità e grandi risultati. A fine anno in base al piazzamento faremo discorsi più completi”. Una partita decisiva: “Le cose belle e anche meno belle di avere una squadra giovane sono queste, ti possono dare grandissime sorprese o cose meno positive. Una squadra che deve diventare veramente forte deve diventare molto più stabile. Su questo dobbiamo ancora lavorare”. Sui tifosi: “Il Milan con i tifosi avrebbe fatto 60-70mila spettatori. Sarebbero stati un grande aiuto”. Ci credi nella qualificazione? “Per ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 23 maggio 2021) Paolo, DT rossonero, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima di Atalanta-Milan: Un cerchio che si chiude con l’Atalanta? “Abbiamo avuto l’occasione di chiuderlo prima, simbolicamente è la chiusura di un cerchio che ci ha visto protagonisti di 15 mesi di alta qualità e grandi risultati. A fine anno in base al piazzamento faremo discorsi più completi”. Una partita decisiva: “Le cose belle e anche meno belle di avere una squadra giovane sono queste, ti possono dare grandissime sorprese o cose meno positive. Una squadra che deve diventare veramente forte deve diventarepiù stabile. Su questo dobbiamo ancora lavorare”. Sui: “Il Milan con iavrebbe fatto 60-70mila spettatori. Sarebbero stati un”. Ci credi nella qualificazione? “Per ...

