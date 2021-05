Lutto nel mondo del calcio | a 46 anni scompare Francesc Arnau portiere di Barcellona e Malaga

Advertising

MindfulnessZen2 : RT @paradoxMKD: #XIJinping ha nascosto i tempi, i modi, la diffusione e la gravità di un virus che ha finito col devastare la salute e l' e… - JuventusUn : #Lutto improvviso nel mondo del calcio, l'Italia e la Spagna piangono la scomparsa! R.I.P???… - b_1n0 : RT @paradoxMKD: #XIJinping ha nascosto i tempi, i modi, la diffusione e la gravità di un virus che ha finito col devastare la salute e l' e… - maurogab1 : RT @paradoxMKD: #XIJinping ha nascosto i tempi, i modi, la diffusione e la gravità di un virus che ha finito col devastare la salute e l' e… - webecodibergamo : Lutto nel mondo della giustizia bergamasca -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

Siracusa News

Leggi anche >mondo dello sport, si spegne fiore all'occhiello della nazionale italiana Per la giornata di oggi, il sindaco di Castiglion Fiorentino , Mario Agnelli , ha disposto il...TERAMO -in Abruzzo, per la tragica morte di Fabio Terzilli , poliziotto in servizio al commissariato ... La tragedia si è verificatapomeriggio a Carpi, dove Terzilli prestava servizio per ...Addio a Luigi Falconieri L’US Anconitana tutta si stringe attorno al dolore del giocatore Vito Falconieri e della sua famiglia per la scomparsa del padre Luigi. In questo momento di grave lutto anche ...Originario del Mantovano, Napoleone Bianchini aveva aperto nel 1960 un’officina a Burana. Nel suo garage un museo personale: due ruote costruite dal 1901 in poi e le marche più note ...