L' Inter celebra lo scudetto numero 19 davanti ai suoi tifosi

(Di domenica 23 maggio 2021) L'asfalta per 5-1 l'Udinese e si gode l'abbraccio dei 1000presenti a San Siro perre lo19. Tantissimi ifuori dal Meazza a far festa

Ultime Notizie dalla rete : Inter celebra

... La cronaca della partita L'parte subito forte e passa già in vantaggio all'8' con Lautaro che manda in porta Young che con un tocco sotto batte Musso. I nerazzurri continuano a macinare ...L'fa festa. Lo Scudetto è nerazzurro e la squadra nerazzurra loal termine di un campionato dominato, specialmente dal 2021 in poi. Risuona il nuovo inno della società di Zhang e Samir ...L'Inter batte l'Udinese per 5-1 allo stadio Meazza e celebra al meglio la vittoria del diciannovesimo scudetto della propria storia ...E' stata una festa iniziata alla mattina e proseguita anche dopo la partita: l'Inter ha celebrato con i suoi tifosi lo scudetto fuori e dentro lo stadio di San Siro dove ha battuto per 5-1 l'Udinese n ...