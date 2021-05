Lazzari | «Chiudiamo una stagione in cui ci siamo confermati in Europa»

(Di domenica 23 maggio 2021) Manuelè intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio nel pre partita del match tra Sassuolo e Lazio. Le sue parole Sassuolo-Lazio è l’ultimo impegno dei biancocelesti in campionato. Pochi minuti prima della sfida, Manuelè intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Le sue parole: «unain cui ciin, ora affrontiamo una squadra affamata, proveremo a fare risultato come sempre. Quest’anno sono stato più incisivo in zona gol e assist, ma posso dare di più». L'articolo proviene da Calcio News 24.

In questi ultimi match gli episodi non ci sono venuti a favore:la stagione con il record ... SUL RIGORE - 'Come ho vissuto il rigore di Immobile e il palo nel finale di? Ho cercato di ...Ma Immobile dal dischetto ha colpito il palo ed è toccata la stessa sorte aal minuto 96. ... Gli episodi non sono stati a nostro favore, mal'anno con il record di punti in casa e l'...Ultima giornata di campionato anche per Roma e Lazio. L'ultima ufficiale di Fonseca sulla panchina giallorossa, e che potrebbe essere anche l'ultima di Simone Inzaghi su quella ...Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel nel pre-partita di Sassuolo-Lazio: "Si conclude un'altra stagione, dove ci siamo confermati in Europa. Vogliamo chiudere al meglio ques ...