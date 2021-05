Inter-Udinese, Young in gol dopo un tiro di Lautaro: è 1-0 (VIDEO) (Di domenica 23 maggio 2021) Ashley Young firma il gol dell’1-0 dell’Inter contro l’Udinese nel match dell’ultima giornata di Serie A 2020/2021. dopo appena 8? di gioco la squadra di Antonio Conte sblocca il risultato e dimostra di non aver nessuna intenzione di prendere sotto gamba la sfida con i friulani. Tutto è nato da un tiro deviato di Lautaro Martinez, sulla palla si è fiondato Young che ha superato con uno scavetto Musso. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Ashleyfirma il gol dell’1-0 dell’contro l’nel match dell’ultima giornata di Serie A 2020/2021.appena 8? di gioco la squadra di Antonio Conte sblocca il risultato e dimostra di non aver nessuna intenzione di prendere sotto gamba la sfida con i friulani. Tutto è nato da undeviato diMartinez, sulla palla si è fiondatoche ha superato con uno scavetto Musso. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | INARRESTABILE ?? Inter-Udinese 3-1 2004/05 ?? ?? - sportmediaset : Le notizie del giorno ?? ?? Milan/Juve, un posto per la Champions: le parole di Pirlo/Pioli - Inter : ??? | ULTIMA Definiti data e orario dell'ultima giornata di @SerieA #InterUdinese ?? - sportli26181512 : Inter, tifosi in delirio: in migliaia a San Siro per salutare la squadra: Festa nerazzurra con cori e fumogeni all'… - sportli26181512 : #Marotta: “#Inter la più forte. Futuro #Conte? Sono ottimista”: Il dirigente nerazzurro prima dell’ultima di campio… -