Inter, Eriksen: «Vogliamo un altro Scudetto. Futuro? Vedremo» (Di domenica 23 maggio 2021) Christian Eriksen ha parlato ai microfoni di Sky Sport e DAZN durante la premiazione Scudetto: le parole del centrocampista dell’Inter Christian Eriksen ha parlato ai microfoni di Sky Sport e DAZN durante la premiazione Scudetto. Le parole del centrocampista dell’Inter. «Sono molto contento, è stata una lunga e particolare stagione per il Covid, ma sono particolarmente contento per lo Scudetto. Futuro? Ora voglio solo pensare a festeggiare, poi Vedremo. Voglio festeggiare coi tifosi che ci sono mancati tanto, l’obiettivo è un altro Scudetto. Sono contento per quanto ottenuto, è stato difficile ma sono felice. Saluto ai tifosi? Io sono arrivato primo, Inter ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Christianha parlato ai microfoni di Sky Sport e DAZN durante la premiazione: le parole del centrocampista dell’Christianha parlato ai microfoni di Sky Sport e DAZN durante la premiazione. Le parole del centrocampista dell’. «Sono molto contento, è stata una lunga e particolare stagione per il Covid, ma sono particolarmente contento per lo? Ora voglio solo pensare a festeggiare, poi. Voglio festeggiare coi tifosi che ci sono mancati tanto, l’obiettivo è un. Sono contento per quanto ottenuto, è stato difficile ma sono felice. Saluto ai tifosi? Io sono arrivato primo,...

Advertising

Inter : ???? | CHRRRRRIIIIISSSSSS!!! 44' - Calcio di punizione dal limite, #Eriksen è una sentenza!!! ?? #InterUdinese 2?-0?… - Inter : ?? | INTERVALLO Fine primo tempo a San Siro, siamo avanti di due gol! ?? #InterUdinese 2?-0? ?? #Young (8') ??… - FBiasin : #Eriksen in italiano: 'Io arrivo primo, #Inter scudetto sì'. PAROLE COME PIETRE - SamueleMurtinu : RT @Curini: Campioni d'Italia. #IMScudetto. 19 volte #Inter. Grazie per tutti ragazzi. #Conte straordinario (almeno in Italia: e shame on m… - beatone__ : RT @linea_inter: L'#Inter grazie a #Eriksen ha ritrovato il gol su punizione diretta in #SerieA dopo 118 partite Quel sorriso, quel maled… -