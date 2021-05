GF Vip 6 | dura accusa di un ex Uomini e Donne | “Sempre gli stessi cadaveri in TV”

(Di domenica 23 maggio 2021) Dure parole da parte di un ex tronista disul GF Vip 6 e sui nomi che si vociferano per il cast del reality show Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LORENZO RICCARDI ? (@lorenzo.riccardi17) Lorenzo Ricciardi, ex tronista dinon è stato proprio L'articolo proviene da Inews.it.

Promessa cheancora oggi tanto che parlare di famiglia e matrimonio non è tabù, seppur la ... Spazio anche alla voce che vorrebbe Lorenzo come concorrente del Grande Fratello. Riccardi, ..." Sarei molto felice di partecipare al GF. Spero tanto mi facciano partecipare. I ... Mi piacerebbe mettermi alla prova e vedere con i miei occhi se è veramentecome la descrivono ". (...Dure parole da parte di un ex tronista di Uomini e Donne sul GF Vip 6 e sui nomi che si vociferano per il cast del reality show ...Sebbene sia finita da pochi mesi la quinta edizione del GF Vip, stanno già iniziando a circolare voci sui papabili nuovi concorrenti. Tra i nomi in lizza, ...