Funivia Stresa-Mottarone, precipita una cabina: 14 morti. Non ce l’ha fatta il più grande dei due bambini ricoverati (Di domenica 23 maggio 2021) precipita una cabina della Funivia Stresa-Mottarone, il primo bilancio conta 14 vittime. Grave un bambino. Si sarebbe staccata una fune. precipita una cabina della Funivia che collega Stresa con il Mottarone: il bilancio, in via di aggiornamento, è di almeno 8 vittime. Immediato l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino. Tra i feriti ci sarebbe 1 bambino in gravi condizioni. L’altro è deceduto all’ospedale di Torino. Il bilancio aggiornato conta 14 vittime. La sindaca ha parlato anche di 3 persone rimaste ferite e di bambini tra i morti. #Verbania #23maggio, caduta una cabina della ... Leggi su newsmondo (Di domenica 23 maggio 2021)unadella, il primo bilancio conta 14 vittime. Grave un bambino. Si sarebbe staccata una fune.unadellache collegacon il: il bilancio, in via di aggiornamento, è di almeno 8 vittime. Immediato l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino. Tra i feriti ci sarebbe 1 bambino in gravi condizioni. L’altro è deceduto all’ospedale di Torino. Il bilancio aggiornato conta 14 vittime. La sindaca ha parlato anche di 3 persone rimaste ferite e ditra i. #Verbania #23maggio, caduta unadella ...

emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - hirtbello : RT @Quirinale: #Mattarella: Il tragico incidente alla #funivia Stresa-Mottarone suscita profondo dolore per le vittime e grande apprension… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Funivia Stresa-Mottarone, le vittime #funivia -