Funivia Stresa-Mottarone, precipita una cabina: 13 morti e 3 feriti (Di domenica 23 maggio 2021) precipita una cabina della Funivia Stresa-Mottarone, il primo bilancio conta 13 vittime. Gravi due bambini. Si sarebbe staccata una fune. precipita una cabina della Funivia che collega Stresa con il Mottarone: il bilancio, in via di aggiornamento, è di almeno 8 vittime. Immediato l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino. Tra i feriti ci sarebbero 2 bambini in gravi condizioni. Il bilancio aggiornato conta 13 vittime. La sindaca ha parlato anche di 3 persone rimaste ferite. #Verbania #23maggio, caduta una cabina della Funivia che collega ... Leggi su newsmondo (Di domenica 23 maggio 2021)unadella, il primo bilancio conta 13 vittime. Gravi due bambini. Si sarebbe staccata una fune.unadellache collegacon il: il bilancio, in via di aggiornamento, è di almeno 8 vittime. Immediato l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino. Tra ici sarebbero 2 bambini in gravi condizioni. Il bilancio aggiornato conta 13 vittime. La sindaca ha parlato anche di 3 persone rimaste ferite. #Verbania #23maggio, caduta unadellache collega ...

Advertising

emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - luigideluca_vf : RT @Palazzo_Chigi: Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo il cor… - docst : RT @_EmiBell: Il cavo che cede e la cabina si stacca, nel vuoto Precipare per oltre 100m,provare a salvare i tuoi figli col corpo,rendersi… -