Finale playoff Serie B | Cittadella-Venezia | chi va in Serie A | info e regolamento

(Di domenica 23 maggio 2021) E' il giorno della gara d'andata deidiB che determineranno la terza squadra promossa inA, dopo Empoli e Salernitana, approdate direttamente nel massimo campionato.è la gara delladel campionato diB 2020-2021. Il match, in programma oggi, domenica 23 maggio 2021 alle ore 21.15 allo stadio "Pier Cesare Tombolato" di, sarà il primo round della sfida tra le due compagini venete, la sfida di ritorno si disputerà tra quattro giorni, in "Laguna", allo Stadio "Pier Luigi Penzo".VIDEO Lecce-, veneti in: Mancosu sbaglia il match point. Il film della ...

Advertising

Mediagol : Finale playoff #SerieB, #Cittadella-#Venezia: chi va in Serie A, info e regolamento - CalcioPillole : Ad un passo dal sogno #Cittadella e #Venezia si sfidano nella finale dei playoff di #SerieB - SerieBNewsCom : ?? Oggi la finale di andata dei #playoff di #SerieB tra #Cittadella e #Venezia ?? Chi conquisterà la #SerieA nel de… - thevolleynews : Sempre più nella storia: con due set perfetti Trento Bolghera vola in finale playoff - - PasquinoTp : RT @HappycasaNBB: 23/05/2015 ?? 25/05/2021 ?? 6? anni fa il quarto di finale playoff ?? Reggio Emilia: oggi la SEMIFINALE ?? Virtus Bologna ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Finale playoff

DIRETTA PRO VERCELLI SUDTIROL (RISULTATO 0 - 0): SI COMINCIA! La diretta di Pro Vercelli Sudtirol sta per farci compagnia. L'esordio degli altoatesini nella fasedeiè molto atteso, perché la squadra di Stefano Vecchi fino a 180 minuti dal termine della stagione regolare era in corsa per la promozione diretta: in generale non ha fatto male (ha ......alla classificadella stagione regolare del campionato di Serie C 2020 - 2021. Dal punto di vista regolamentare, la novità più significativa del primo turno della fase nazionale dei...Questa sera alle 21.15 andrà in scena la finale d’andata dei playoff di Serie B. A sfidarsi saranno Cittadella e Venezia in un derby veneto, con vista sul palcoscenico della Serie A, mai così importan ...Le classifiche dei due gironi si azzerano, conterà quindi interpretare al meglio la partita nei centottanta minuti a disposizione. La Sestrese di mister Corrado Schiazza arriva a ...