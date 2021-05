F1 oggi, GP Monaco 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di domenica 23 maggio 2021) oggi, domenica 23 maggio, a partire dalle ore 15.00 prenderà il via il GP di Monaco, quinto round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito cittadino del Principato assisteremo a una corsa che promette emozioni e il cui risultato finale non è già scritto. Le qualifiche hanno sorriso alla Ferrari e a Charles Leclerc: il padrone di casa ha ottenuto la pole-position davanti all’olandese della Red Bull Max Verstappen e al finlandese della Mercedes Valtteri Bottas, ma dovremo capire davvero se potrà partire dalla pole o meno. Leclerc, infatti, poco dopo aver siglato il tempo più veloce ha impattato in maniera importante contro le barriere nella zona delle Piscine. Da capire se questo crash abbia avuto delle conseguenze sul cambio perché in caso di rottura i tecnici del Cavallino Rampante saranno costretti alla sostituzione e di conseguenza ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021), domenica 23 maggio, a partire dalle ore 15.00 prenderà il via il GP di, quinto round del Mondialedi F1. Sul circuito cittadino del Principato assisteremo a una corsa che promette emozioni e il cui risultato finale non è già scritto. Le qualifiche hanno sorriso alla Ferrari e a Charles Leclerc: il padrone di casa ha ottenuto la pole-position davanti all’olandese della Red Bull Max Verstappen e al finlandese della Mercedes Valtteri Bottas, ma dovremo capire davvero se potrà partire dalla pole o meno. Leclerc, infatti, poco dopo aver siglato il tempo più veloce ha impattato in maniera importante contro le barriere nella zona delle Piscine. Da capire se questo crash abbia avuto delle conseguenze sul cambio perché in caso di rottura i tecnici del Cavallino Rampante saranno costretti alla sostituzione e di conseguenza ...

Advertising

ParaguasGR63 : Ciao @ScuderiaFerrari Sono un fedele Tifosi in fondo, oggi è il mio compleanno (15), vorrei sapere se puoi mandarmi… - ParaguasGR63 : Ciao @ScuderiaFerrari Sono un fedele Tifosi in fondo, oggi è il mio compleanno (15), vorrei sapere se puoi mandarmi… - sofi394 : RT @wolfsxtar: caro diario, oggi ho fatto la prima pole dopo un anno, a monaco. non avevo idea di cosa fare, ma poi mi sono ricordato dell… - lorprez : f1 twitter in delirio due volte oggi e abbiamo ancora un gp di Monaco da guardare - opsCarolinaaa : RT @ProxyWeed: Oggi pomeriggio Pole Ferrari a Monaco dopo un anno e mezzo con Charles Leclerc. I Maneskin stasera vincono l’eurovision song… -