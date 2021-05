Dietro le migrazioni c’è la povertà | non serve commiserazione | ma misure per sconfiggerla

Leggi su bergamonews

(Di domenica 23 maggio 2021) Ci sono tanti tipi diche affliggono alcune fasce dell’umanità.non è solo mancanza di cibo, di medicinali, ma è soprattutto assenza di lavoro e di istruzione, perché questi sono gli strumenti principali sui quali si fonda l’emancipazione di un popolo. Periodicamente le voci dei grandi politici, dei cosiddetti statisti, si alzano per annunciare con toni aulici che è arrivato il tempo di sradicare dal pianeta malattie e. Ma se andiamo oltre le roboanti parole ricche di pathos e di toni gravi e quasi commossi, notiamo il periodico ricorrere di affermazioni alle quali difficilmente qualche concreta operazione fa seguito. Il suono di tutte le promesse coniugate al futuro si perde nell’etere come una nota che all’origine risuona forte per poi spegnersi lentamente a mano a mano che si allontana dal punto nel quale ha ...