Damiano dei Maneskin, accuse choc dalla Francia: "cocaina in diretta", Selvaggia Lucarelli sbotta "spero vi denuncino!" (Di domenica 23 maggio 2021) Hanno provato ad oscurare la vittoria dei Maneskin all'Eurovision 2021 con accuse choc rivolte a Damiano David, ma evidentemente non hanno avuto l'effetto sperato. Il secondo posto in classifica della Francia, proprio alle spalle della band italiana, a quanto pare ha fatto male a più di qualche "cugino" francese, in particolare a Paris Match, che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : ?? Damiano dei Maneskin smentisce il video che sta circolando: lui non fa uso di droghe #Eurovision #EscIta - repubblica : I commentatori norvegesi innamorati dei Maneskin: 'Avrei voluto essere come Damiano' - Agenzia_Ansa : Il trionfo dei Maneskin all'Eurovision 2021, Damiano: 'Rock 'n Roll never dies!'. Tutto lo spettacolo su… - ericonzola : Oggi la mia vita è un pendolo che oscilla tra 'il video dei Tommaso non me lo levo dalla testa' e il 'mamma mia cos… - politicalalemal : e il ritorno in italia dei maneskin sarebbe trasmesso a reti unificate e damiano alzerebbe il premio come cannavaro appena uscito dall’aereo -