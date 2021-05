Crolla cabina della funivia Stresa-Mottarone: 9 morti (Di domenica 23 maggio 2021) Si è staccata a centro metri dall’ultimo pilone prima dell’arrivo in cima, ma in un punto in cui la distanza dal suo è più elevata. Questa mattina una cabina della funivia Stresa-Mottarone si è staccata mentre trasportava dei turisti precipitando al suolo.Sul posto vigili del fuoco e soccorso alpino: i morti accertati sono 8. Le persone a bordo erano 11, tra cui due bambini.La funivia era stata riaperta il 24 aprile dopo che essere stata chiusa per la normativa antiCovid. Nel 2016 era stata sottoposta a lavori di ristrutturazione e revisione generale costati 4 milioni. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di domenica 23 maggio 2021) Si è staccata a centro metri dall’ultimo pilone prima dell’arrivo in cima, ma in un punto in cui la distanza dal suo è più elevata. Questa mattina unasi è staccata mentre trasportava dei turisti precipitando al suolo.Sul posto vigili del fuoco e soccorso alpino: iaccertati sono 8. Le persone a bordo erano 11, tra cui due bambini.Laera stata riaperta il 24 aprile dopo che essere stata chiusa per la normativa antiCovid. Nel 2016 era stata sottoposta a lavori di ristrutturazione e revisione generale costati 4 milioni. L'articolo proviene da Nuova Società.

