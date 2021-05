Come struccare viso e occhi correttamente con i giusti prodotti

Leggi su dilei

(Di domenica 23 maggio 2021) Per una corretta skincare routine è essenzialeile gliin modo appropriato, per preparare la pelle ai trattamenti che verranno applicati successivamente ma anche per rimuovere impurità, cellule morte, residui di makeup, sporcizia e smog accumulati durante il giorno. Ci sono tanti metodi per struccarsi, in base al proprio tipo di pelle, alla tipologia di makeup utilizzato ed anche in base alle proprie preferenze in fatto di texture. È essenziale però farlo eseguendo la corretta gestuelle per non irritare la pelle e per assicurarsi una coretta detersione, anche quando si indossa un makeup leggero. E il tuo modo preferito, qual è? L’acqua micellare, il detergente delicato adatto ad ogni tipologia di pelle L’acqua micellare è forse il metodo per struccarsi oggi più utilizzato, perché facile da utilizzare, delicato ...