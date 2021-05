Che Tempo Che Fa: in arrivo il rinnovo di Fabio Fazio con la Rai (Di domenica 23 maggio 2021) Il contratto di Fabio Fazio con la Rai è attualmente in scadenza, ma a breve verrà rinnovato. Tutte le questioni che rendevano complesso questo rinnovo si stanno infatti risolvendo e di conseguenza, secondo quanto ripostato dal portale TvBlog, il conduttore resterà in Rai. In realtà questo non stupisce nessuno in quanto Che Tempo Che Fa, programma storico condotto proprio da Fazio, continua a segnare record di ascolti ogni volta che va in onda. Vicino il rinnovo di Fabio Fazio con la Rai Il portale TvBlog ha reso noto che Fabio Fazio sarebbe molto vicino a firmare il rinnovo con la Rai. Nello specifico si tratterebbe di un rinnovo biennale. Il famoso conduttore sarebbe addirittura ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 23 maggio 2021) Il contratto dicon la Rai è attualmente in scadenza, ma a breve verrà rinnovato. Tutte le questioni che rendevano complesso questosi stanno infatti risolvendo e di conseguenza, secondo quanto ripostato dal portale TvBlog, il conduttore resterà in Rai. In realtà questo non stupisce nessuno in quanto CheChe Fa, programma storico condotto proprio da, continua a segnare record di ascolti ogni volta che va in onda. Vicino ildicon la Rai Il portale TvBlog ha reso noto chesarebbe molto vicino a firmare ilcon la Rai. Nello specifico si tratterebbe di unbiennale. Il famoso conduttore sarebbe addirittura ...

