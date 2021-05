Qualifiche GP Monaco, Hamilton sul 7° posto: "Non ha funzionato nulla, che delusione" (Di sabato 22 maggio 2021) Più arrabbiato di Charles Leclerc è solo Lewis Hamilton . Il 7 volte campione del Mondo in questo GP di Monaco proprio non riesce a ingranare. E' sicuramente un weekend difficile per l'inglese della ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 22 maggio 2021) Più arrabbiato di Charles Leclerc è solo Lewis. Il 7 volte campione del Mondo in questo GP diproprio non riesce a ingranare. E' sicuramente un weekend difficile per l'inglese della ...

Advertising

SkySportF1 : ?? LECLERC IN POOOOLE POSITION? ?? Poi va a muro e il #Q3 finisce prima I risultati ? - SkySportF1 : ?? Verstappen miglior tempo a Monaco nelle #FP3 ?? Ferrari super competitive. Alle 15 la qualifica LIVE su Sky Sport… - Agenzia_Ansa : Pole Ferrari al #MonacoGP. Leclerc ha surclassato tutti nelle qualifiche ed ha conquistato il diritto a partire in… - FormulaPassion : #F1 | Sabato da vivere con sentimenti opposti per le due #AlphaTauri a Monte-Carlo #MonacoGP - Alessan15429707 : RT @SkySportF1: ?? LECLERC IN POOOOLE POSITION? ?? Poi va a muro e il #Q3 finisce prima I risultati ? -