Pregliasco e la strana mania per il sesso (Di sabato 22 maggio 2021) Ha una strana fissazione, Fabrizio Pregliasco: sesso e Covid. E va bene che si occupa di medicina dell’igiene, ma la pervasività delle prescrizioni dei camici bianchi televisivi, che in questi mesi hanno dettato regole minuziose su tutti gli aspetti della nostra vita, onestamente inquieta un po’. Già lo scorso anno, Pregliasco aveva imboccato questa strada “osé”. A ottobre, ci metteva in allarme: “È a rischio anchr il sesso all’interno di una coppia stabile”. Il Covid che tutto divora, e, soprattutto, i telemedici ubiqui, non potevano certo restare fuori dalle nostre camere da letto. Allora, Pregliasco giudicava sensata l’idea di un rapporto consumato tenendo addosso la mascherina, anche se aveva la decenza di ammettere che sarebbe stata una soluzione impraticabile: “Meglio fare da ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 22 maggio 2021) Ha unafissazione, Fabrizioe Covid. E va bene che si occupa di medicina dell’igiene, ma la pervasività delle prescrizioni dei camici bianchi televisivi, che in questi mesi hanno dettato regole minuziose su tutti gli aspetti della nostra vita, onestamente inquieta un po’. Già lo scorso anno,aveva imboccato questa strada “osé”. A ottobre, ci metteva in allarme: “È a rischio anchr ilall’interno di una coppia stabile”. Il Covid che tutto divora, e, soprattutto, i telemedici ubiqui, non potevano certo restare fuori dalle nostre camere da letto. Allora,giudicava sensata l’idea di un rapporto consumato tenendo addosso la mascherina, anche se aveva la decenza di ammettere che sarebbe stata una soluzione impraticabile: “Meglio fare da ...

