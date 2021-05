Oroscopo Pesci | domani 23 maggio | amore | lavoro e fortuna

(Di sabato 22 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 23? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei. Amici dei, la vostra giornata di domenica sembra essere per lo più pessima, caratterizzata da alcuni transiti veramente negativi. I due luminari, la Luna e il Sole, entreranno in opposizione con il vostro segno, affiancandosi ai già negativi Mercurio e Venere. Un pessimo livello d’umore potrebbe avere brutte ripercussioni su tutti i vari aspetti della vostra vita, rallentando in primo luogo qualsiasi progetto aveste in mente di attuare o aveste già iniziato. Evitate il più possibile ogni decisione ...

Advertising

OroscopoPesci : 22/mag/2021: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: - VanityFairIt : RT @verginevf: #vergine Giove in aspetto di opposizione nel segno dei Pesci vi sta togliendo un po... - VanityFairIt : RT @pescivf: #pesci Potreste trovarvi ad attraversare dei profondi momenti di sfiducia, a caus... - zazoomblog : Oroscopo Pesci del giorno: previsioni del giorno 22-05-2021 - #Oroscopo #Pesci #giorno: #previsioni - infoitcultura : Oroscopo Branko oggi, sabato 22 maggio 2021: le previsioni da Ariete a Pesci -

Ultime Notizie dalla rete : Oroscopo Pesci

tutto ciò che dimentichi tende a sommarsi: attenzione a bolliti e impegni rimandati. Cancro ... Vergine l'di Paolo Fox oggi e domani è positivo. D'altronde non chiederai molto questo ...del giorno per Sagittario, Capricorno, Acquario eSagittario potreste dover rimandare qualcosa, e vi conviene con questa Luna che vi provoca non pochi malesseri. Poi c'è pure Giove ...Le previsioni per l'oroscopo del 23 maggio per i nati sotto il segno dei Pesci, sembra configurarsi una domenica piuttosto brutta per voi ...Le previsioni per l'oroscopo del 23 maggio per i nati sotto il segno del Sagittario, una buona giornata di recupero sembra attendervi all’orizzonte ...