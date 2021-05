"Niente bacio". Romina Power e Albano Carrisi, gelo siderale a Top 10: Carlo Conti in grosso imbarazzo (Di sabato 22 maggio 2021) Momenti di simpatico imbarazzo a Top 10. In studio da Carlo Conti ci sono Romina Power e Albano Carrisi, coppia storica della musica leggera italiana che però nella vita ha deciso di separarsi nel 1999, anche a causa della drammatica scomparsa della loro figlia Ylenia. Appena arrivati sul palco dell'auditorium del Foro italico di Roma, da cui va in onda in diretta lo show del venerdì sera di Rai1, Conti non può esimersi dalla prima, piccante battuta: "Al Bano ti ha baciata poi?", domanda a bruciapelo alla Power. Risposta un po' esitante: "Mmm… no!". Per Conti, Al Bano e Romina un simpatico déjà-vu: "Non ci ritrovavamo tutti e tre insieme da quel Sanremo", ha ricordato il conduttore ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Momenti di simpaticoa Top 10. In studio daci sono, coppia storica della musica leggera italiana che però nella vita ha deciso di separarsi nel 1999, anche a causa della drammatica scomparsa della loro figlia Ylenia. Appena arrivati sul palco dell'auditorium del Foro italico di Roma, da cui va in onda in diretta lo show del venerdì sera di Rai1,non può esimersi dalla prima, piccante battuta: "Al Bano ti ha baciata poi?", domanda a bruciapelo alla. Risposta un po' esitante: "Mmm… no!". Per, Al Bano eun simpatico déjà-vu: "Non ci ritrovavamo tutti e tre insieme da quel Sanremo", ha ricordato il conduttore ...

