Medio Oriente, regge la tregua tra Israele e Hamas. L’appello di Biden: “Ricostruire Gaza” (Di sabato 22 maggio 2021) Israele e Hamas, le ultime notizie del 22 maggio. Biden: “Ricostruire Gaza” La tregua tra Israele e Hamas raggiunta tra giovedì e venerdì, che ha posto fine a 11 giorni di ostilità, sembra reggere e l’auspicio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden è che possa rivelarsi duratura. L’inquilino della Casa Bianca ha affrontato il tema del conflitto in Medio Oriente nelle scorse ore, durante una conferenza stampa a seguito dell’incontro con il presidente sudcoreano Moon Jae-in. “Prego perché questo cessate il fuoco regga”, ha dichiarato Biden. “C’è ancora bisogno della soluzione dei due stati, è l’unica risposta”. Il presidente ha puntualizzato che “non c’è nessun ... Leggi su tpi (Di sabato 22 maggio 2021), le ultime notizie del 22 maggio.: “” Latraraggiunta tra giovedì e venerdì, che ha posto fine a 11 giorni di ostilità, sembrare e l’auspicio del presidente degli Stati Uniti Joeè che possa rivelarsi duratura. L’inquilino della Casa Bianca ha affrontato il tema del conflitto innelle scorse ore, durante una conferenza stampa a seguito dell’incontro con il presidente sudcoreano Moon Jae-in. “Prego perché questo cessate il fuoco regga”, ha dichiarato. “C’è ancora bisogno della soluzione dei due stati, è l’unica risposta”. Il presidente ha puntualizzato che “non c’è nessun ...

