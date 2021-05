Luca Attanasio, arrestati in Congo alcuni sospettati per la morte dell’ambasciatore. Il presidente: “Dietro c’è un’organizzazione” (Di sabato 22 maggio 2021) Primi arresti nell’ambito delle indagini per l’assassinio dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista del Programma alimentare mondiale Mustapha Milambo uccisi nella Repubblica democratica del Congo il 22 febbraio scorso. Le autorità locali hanno fermato alcuni sospettati nell’ambito delle indagini sull’attentato di Kibumba. “Le indagini continuano. Ci sono sospetti che sono stati arrestati. Vengono interrogati. Al di là di questi sospetti, c’è sicuramente un’organizzazione”, ha detto il presidente Congolese Felix Tshisekedi, citato dal sito di informazione Actualite, sottolineando che gli autori dell’attacco erano “organizzati in bande. Hanno sicuramente dei mentori“. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Primi arresti nell’ambito delle indagini per l’assassinio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista del Programma alimentare mondiale Mustapha Milambo uccisi nella Repubblica democratica delil 22 febbraio scorso. Le autorità locali hanno fermatonell’ambito delle indagini sull’attentato di Kibumba. “Le indagini continuano. Ci sono sospetti che sono stati. Vengono interrogati. Al di là di questi sospetti, c’è sicuramente”, ha detto illese Felix Tshisekedi, citato dal sito di informazione Actualite, sottolineando che gli autori dell’attacco erano “organizzati in bande. Hanno sicuramente dei mentori“. Il ...

