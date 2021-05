LIVE Superbike, GP Aragon 2021 in DIRETTA: Rea e Lowes in fuga, Razgatlioglu terzo a 2’817?, decimo Rinaldi (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -8 Razgatlioglu passa Lowes, Rea ne approfitta per allungare, ora il sei volte campione iridiato ha aumentato il suo vantaggio a 3.374?. -8 Lowes ha commesso un errore con Razgatlioglu che si è messo nello scarico del britannico. Seguono Davies, Redding, Bautista, Gerloff, Sykes e Rinaldi che si è portato in nona posizione. -9 Rea amplia il distacco su Lowes a 2.1?. Siamo giunti a metà gara. Rientrano Mercado e Cavalieri. -10 Bautista passa Gerloff e si porta in sesta posizione. -11 Rea e Lowes continuano ad avere un passo superiore al resto del gruppo, decimo Rinaldi al debutto sulla Ducati ufficiale. terzo Razgatliouglu a 2.831? poi Davies, ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-8passa, Rea ne approfitta per allungare, ora il sei volte campione iridiato ha aumentato il suo vantaggio a 3.374?. -8ha commesso un errore conche si è messo nello scarico del britannico. Seguono Davies, Redding, Bautista, Gerloff, Sykes eche si è portato in nona posizione. -9 Rea amplia il distacco sua 2.1?. Siamo giunti a metà gara. Rientrano Mercado e Cavalieri. -10 Bautista passa Gerloff e si porta in sesta posizione. -11 Rea econtinuano ad avere un passo superiore al resto del gruppo,al debutto sulla Ducati ufficiale.Razgatliouglu a 2.831? poi Davies, ...

