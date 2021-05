LIVE F1, GP Monaco 2021 in DIRETTA: orari TV8 FP3 e qualifiche. La Ferrari sogna la pole! (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la FP3 e le qualifiche in tv – La presentazione delle qualifiche – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 orariO qualifiche GP Monaco 2021 SU TV8 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Monaco, quinto round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato cittadino di Montecarlo le scuderie e i piloti affineranno gli ultimi particolari prima delle qualifiche (ore 15.00), decisive per definire la griglia di partenza della gara di domani. Per le oggettive difficoltà nei sorpassi su questa pista, trovare il set-up ideale sarà fondamentale. La Ferrari arriva all’appuntamento ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la FP3 e lein tv – La presentazione delle– La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2GPSU TV8 Buongiorno e bentrovati alladelle prove libere 3 del GP di, quinto round del Mondialedi F1. Sul tracciato cittadino di Montecarlo le scuderie e i piloti affineranno gli ultimi particolari prima delle(ore 15.00), decisive per definire la griglia di partenza della gara di domani. Per le oggettive difficoltà nei sorpassi su questa pista, trovare il set-up ideale sarà fondamentale. Laarriva all’appuntamento ...

