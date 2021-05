L’aspetto del mondo dipende dall’aspetto di un viso

Leggi su linkiesta

(Di sabato 22 maggio 2021) E così mi fa vedere questo CD, la copertina di questo CD. Fa prima una introduzione, un balletto, tre quarti coreografici di giro, un mezzo giro, tutto un giro del corpo, più giri, come quei cavatappi con le braccia aperte. Sta per stappare da tutta sé stessa la storia del suoin questa fotografia che diventò la copertina del suo CD. Sta raccontando a mani nude, una sull’altra come una scatola chiusa che poi s’apre perché il coperchio, la mano sopra, è scorrevole, poi torna a chiudersi, la mano sopra va sotto, e la scatola ricomincia al contrario, poi lei la sfascia, allarga le braccia, ora l’una ora l’altra, con gesti da semina, poi mostra i palmi delle mani come dicesse fermi tutti, questa è la mia vita, poi una mano se ne va dietro la schiena, l’altra è offerta a una qualche figura invisibile che sta scendendo da un piedistallo, forse. Poi i capelli, con le ...