Kane su Mourinho: "Con Josè ho avuto un ottimo rapporto" Harry Kane ha voluto congedarsi dal Tottenham senza dimenticare l'ultimo allenatore che lo ha accompagnato nell'ultima stagione, Josè Mourinho. L'attaccante inglese in una intervista con Gary Neville ha voluto parlare del portoghese e della sua personalità. Ecco le due dichiarazioni. Cosa pensa Kane di Mourinho? Kane ha voluto ricordare l'esperienza avuta con Mourinho, e paragonarla con quella di Mauricio Pochettino: "Erano completamente diversi, se devo essere sincero. Solo nello stile di gioco, nel modo in cui si sono organizzati, nell'allenamento tattico che avremmo fatto. Ovviamente con Mauricio facevamo un sacco di lavoro in palestra, era tutto alla base della palestra, mentre Josè non era così ma ovviamente si aspettava che fossimo ..."

