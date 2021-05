“Il Milan? Faremo il massimo come sempre. Gasperini confermatissimo, è la nostra guida” (Di sabato 22 maggio 2021) “Ho chiesto al mister di parlare io a nome della società: dopo la partita col Genoa che ci aveva assicurato la qualificazione in Champions e dopo la Juve non avevamo ancora parlato e ci sembrava giusto farlo oggi, dopo un’ennesima stagione straordinaria, per cui va un immenso grazie al mister, allo staff, ai giocatori per qualcosa che rimarrà per sempre nella storia della nostra società”. Così parla Luca Percassi: l’ad dell’Atalanta prende il posto di Gasperini, non in panchina naturalmente, ma davanti ai microfoni per la conferenza stampa alla vigilia dell’ultima partita di campionato. Delusione? Semmai “dispiacere” per non aver vinto la Coppa Italia e Percassi chiarisce: “Noi nella nostra bacheca abbiamo comunque tanti trofei, perché tre partecipazioni alla Champions valgono come un trofeo. Sono ... Leggi su bergamonews (Di sabato 22 maggio 2021) “Ho chiesto al mister di parlare io a nome della società: dopo la partita col Genoa che ci aveva assicurato la qualificazione in Champions e dopo la Juve non avevamo ancora parlato e ci sembrava giusto farlo oggi, dopo un’ennesima stagione straordinaria, per cui va un immenso grazie al mister, allo staff, ai giocatori per qualcosa che rimarrà pernella storia dellasocietà”. Così parla Luca Percassi: l’ad dell’Atalanta prende il posto di, non in panchina naturalmente, ma davanti ai microfoni per la conferenza stampa alla vigilia dell’ultima partita di campionato. Delusione? Semmai “dispiacere” per non aver vinto la Coppa Italia e Percassi chiarisce: “Noi nellabacheca abbiamo comunque tanti trofei, perché tre partecipazioni alla Champions valgonoun trofeo. Sono ...

