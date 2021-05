I turisti ancora no | ma intanto a Roma è tornata la speranza

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 maggio 2021) Dopo l’Apocalisse, lenta, risorge la vita. Sui dehors dei ristoranti che hanno riaperto si comincia a percepire qualcosa. “Aujourd'hui nous sommes allés au magnifique Panthéon… que faites-vous demain?”. Pezzi di conversazione in francese o in inglese che lasciano sperare: istanno tornando. Certo non si vedonole file sudanti davanti al Colosseo, le invasioni dei croceristi alla fontana di Trevi o altri epifenomeni del famoso, e un tempo bistrattato overtourism. Eppure qualcosa si muove. I più attenti negli scorsi giorni avranno notato che per le vie della Capitale sono rispuntati nella loro immensa, ma ormai promettente bruttezza i bus due piani dei tourci. “È verò c’è un miglioramento, ma andiamoci piano”, Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi, frena subito il nostro entusiasmo. ...