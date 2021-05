Harry su Meghan: “Voleva farla finita” (Di sabato 22 maggio 2021) Parole dure, durissime, quelle scelte da Harry nel corso dell’intervista ad Oprah Winfrey. L’ex membro della Casa Reale ha raccontato alla giornalista storie incredibili su di sé ma soprattutto sulla… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 22 maggio 2021) Parole dure, durissime, quelle scelte danel corso dell’intervista ad Oprah Winfrey. L’ex membro della Casa Reale ha raccontato alla giornalista storie incredibili su di sé ma soprattutto sulla… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

