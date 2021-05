Giugliano | Madonna della Pace arriva all’ospedale San Giugliano per gli ammalati

(Di sabato 22 maggio 2021). Anche quest’anno, come un anno fa, non ci saranno i festeggiamenti in onorea causa dell’emergenza Coronavirus. Nonostante le restrizioni, però, la compatronacittà è stata portataSanper concedere ai pazienti e al personale sanitario un momento di preghiera con la Vergine.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano Madonna

Teleclubitalia

... quest'ultimo Presidente dell'associazione Cattolica delladell'Arco di via Togliatti. Il ...e dolore per questa tristissima tragedia che ha colpito ancora una volta la comunità di. "...... quest'ultimo Presidente dell'associazione Cattolica delladell'Arco di via Togliatti. Il ...e dolore per questa tristissima tragedia che ha colpito ancora una volta la comunità di. ...Dall’11 al 17 maggio registriamo 231 nuovi positivi per un totale di 446 attualmente attivi sul nostro territorio ...Lutto a Giugliano per la morte di Don Onofrio Prattichizzo, parroco molto amato e stimato. A diffondere la triste notizia è stata la comunità parrocchiale “Sacra Famiglia” di Giugliano Lago Patria, tr ...