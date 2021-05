Giro d’Italia 2021: Nicolas Edet costretto al ritiro a causa di una caduta (Di sabato 22 maggio 2021) Termina nella quattordicesima tappa l’avventura al Giro d’Italia 2021 di Nicolas Edet. Il corridore transalpino è stato coinvolto in una caduta al chilometro 30 circa dell’attesissima frazione che si concluderà con la scalata del Monte Zoncolan. Il ciclista della Cofidis ha avuto un incidente con Lawrence Naesen (Ag2r Citroën) finendo violentemente sull’asfalto. Purtroppo Edet ha riportato problemi a una clavicola, anche se per conoscere l’esatta entità dell’infortunio quando sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Dopo l’incidente, infatti, il francese è rimasto seduto a bordo strada per qualche minuto prima di salire in ammiraglia per essere portato in ospedale. Il classe ’87 era già arrivato settimo sugli arrivi di Sestola e Bagno di Romagna in ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Termina nella quattordicesima tappa l’avventura aldi. Il corridore transalpino è stato coinvolto in unaal chilometro 30 circa dell’attesissima frazione che si concluderà con la scalata del Monte Zoncolan. Il ciclista della Cofidis ha avuto un incidente con Lawrence Naesen (Ag2r Citroën) finendo violentemente sull’asfalto. Purtroppoha riportato problemi a una clavicola, anche se per conoscere l’esatta entità dell’infortunio quando sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Dopo l’incidente, infatti, il francese è rimasto seduto a bordo strada per qualche minuto prima di salire in ammiraglia per essere portato in ospedale. Il classe ’87 era già arrivato settimo sugli arrivi di Sestola e Bagno di Romagna in ...

