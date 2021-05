Forti scosse di terremoto in Cina, morti (Di sabato 22 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito il nord-ovest della Cina. L’epicentro è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri sull’altopiano tibetano, scarsamente popolato. Il bilancio, per ora, è di almeno un morto.La scossa è stata preceduta da un’altra di magnitudo 6.1 in un’altra zona montagnosa, dove sono morte due persone e altre 17 sono rimaste ferite. In 20 mila hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Undi magnitudo 7.4 ha colpito il nord-ovest della. L’epicentro è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri sull’altopiano tibetano, scarsamente popolato. Il bilancio, per ora, è di almeno un morto.La scossa è stata preceduta da un’altra di magnitudo 6.1 in un’altra zona montagnosa, dove sono morte due persone e altre 17 sono rimaste ferite. In 20 mila hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

