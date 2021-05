Advertising

FirenzePost : Fisco, ci controlla con 161 banche dati, ma l'evasione prospera sempre - zazoomblog : Fisco: ci controlla con 161 banche dati ma l’evasione prospera sempre. L’analisi della Cgia di Mestre - #Fisco:… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco controlla

Firenze Post

È possibile evitare i controlli delse si invia il 730 precompilato in questo modo senza rischi o sanzioni. Il contribuente chei dati inseriti nel modello precompilato e lo invia ...Ciò lo si può ottenere grazie aldigitale, che può contribuire al raggiungimento dell'aumento del 30% delle comunicazioni ai contribuenti per invitarli a rivedere quanto dichiarato e versato. ...Roma, 22 maggio 2021. In linea puramente teorica e con una forte vena provocatoria è come se il nostro fisco avesse 161 schede su ognuno di noi dove sono fedelmente riportati la nostra capacità reddit ...Si tratta di strumenti che servono anche a elaborare analisi economiche e statistiche molto complesse, stimando gli effetti delle politiche fiscali in corso in uno scenario caratterizzato da fenomeni ...