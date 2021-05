Eurovision Song Contest | il pubblico regala la vittoria ai Maneskin

Leggi su newsmondo

(Di domenica 23 maggio 2021)2021, vincono i. Il voto deldecisivo per i vincitori del Festival di Sanremo che balzano in vetta alla classifica. ROTTERDAM (OLANDA) – Dopo un anno di stop per la pandemia, ritorna l’con l’edizione 2021 alla Ahoy Arena di Rotterdam. Una bella serata di musica che vede l’Italia in primo piano con i, vincitori del Festival di Sanremo. Tra le sorprese del 2021, per quanto riguarda il voto del, ci sono la Finlandia e l’Ucraina. L’Italia sbanca con il voto del: quasi 400 voti che portano ial primo posto in classifica sovvertendo il voto della giuria, che aveva portato la Svizzera al primo posto....