Eurovision Song Contest 2021: Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi commentano la finale su Rai 1 (Di sabato 22 maggio 2021) Saranno proprio l'amato presentatore e l'amato paroliere a commentare la finale dell'ESC 2021 che andrà in onda stasera, ed in cui vedremo esibirsi anche i Måneskin. Leggi su comingsoon (Di sabato 22 maggio 2021) Saranno proprio l'amato presentatore e l'amato paroliere a commentare ladell'ESCche andrà in onda stasera, ed in cui vedremo esibirsi anche i Måneskin.

Advertising

RaiUno : Stasera tifiamo @thisismaneskin! ???? La finale dell'#Eurovision Song Contest alle 20.35 ?? in diretta su #Rai1 con… - senhitofficial : Voglio condividere con voi questo tributo ad alcune meravigliose canzoni italiane che hanno partecipato ad… - RaiUno : Continuano le prove di Eurovision Song Contest 2021 con @corsi_gabriele e @InfoMalgioglio! Sale l'attesa per l'esib… - GQitalia : La rock band italiana svetta sia negli ascolti globali che in quelli locali tra gli artisti in lizza per il podio… - AllMusicItalia : #Eurovision2021 39 artisti in gara e 33 (+1 una seconda ai Maneskin) interviste realizzate dal nostro Simone Zani… -