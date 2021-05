Crotone | Vrenna | “Simy e Messias uomini mercato | faremo cassa da loro”

(Di sabato 22 maggio 2021) Gianniha commentato-Fiorentina, al termine dell’incontro valevole per la trentottesima giornata della Serie A 2020/2021. Il presidente del club calabrese ha parlato ai microfoni di Sky della stagione pitagorica, palesando rammarico per la retrocessione in Serie B ed esternando veletamente i piani societari per l’immediato futuro: “? Fa male avere due attaccanti da 30 gol e retrocedere. Naturalmente sono glidi, proveremo a ripartire facendo. Sarà un campionato di Serie B con squadre importanti, la chiamerei più ‘A2’. Lunedìuna valutazione generale con dirigenti e addetti allo staff tecnico e stileremo un programma, così anche da scegliere con quale allenatore proseguire. ...

SerieBNewsCom : ????#Crotone, la #Lazio su #Simy. La richiesta di #Vrenna è di 10 milioni -

Non tutti lo sanno, ma uno dei miei primi incarichi a 25 anni fu fare l'osservatore per il Crotone del presidente Vrenna e di Peppe Ursino e Gasperini mi utilizzava per visionare qualche avversario e ...Secondo la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l'attaccante nigeriano lascerà il Crotone a fine stagione, il presidente Vrenna vuole almeno 10 milioni di euro: il Grifone lo vuole per sostituire ...