Come rinfrescare il tuo make up durante la giornata per una tenuta perfetta (Di sabato 22 maggio 2021) Avere un aspetto curato è fondamentale per tutte noi, soprattutto durante le giornate più faticose. Tenere sotto controllo il make up non è facile: scopriamo insieme Come essere sempre perfette anche dopo molte ore dalla prima applicazione di trucco È mezzogiorno e non sai se essere felice per questo traguardo raggiunto o se lasciarti andare alla tristezza per le ore che ti rimangono a lavoro. Non ti basta un caffè e hai bisogno di rinfrescare il make up, poiché inizia già a cedere inesorabilmente. Avere un trucco sempre perfetto non è solo importante per te stessa, ma ti aiuta a essere sempre luminosa e mascherare i segni di stanchezza che pervadono il tuo volto a fine giornata. Scopriamo insieme Come provare ad avere un make up fresco e a ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 22 maggio 2021) Avere un aspetto curato è fondamentale per tutte noi, soprattuttole giornate più faticose. Tenere sotto controllo ilup non è facile: scopriamo insiemeessere sempre perfette anche dopo molte ore dalla prima applicazione di trucco È mezzogiorno e non sai se essere felice per questo traguardo raggiunto o se lasciarti andare alla tristezza per le ore che ti rimangono a lavoro. Non ti basta un caffè e hai bisogno diilup, poiché inizia già a cedere inesorabilmente. Avere un trucco sempre perfetto non è solo importante per te stessa, ma ti aiuta a essere sempre luminosa e mascherare i segni di stanchezza che pervadono il tuo volto a fine. Scopriamo insiemeprovare ad avere unup fresco e a ...

Advertising

valeria_visini : RT @taffoofficial: Vediamo tanti brand oggi rinfrescare le loro pagine social con una pitturata di arcobaleno #LGBT, ma l’altro giorno in p… - Fausta48838836 : Facciamo una cosa mandiamo una guida per rinfrescare la memoria a Giulia su come si usa Instagram..che dopo 7 mesi… - vinesp1982 : @MarcoVBava Uguale uguale a come la penso io...5 anni sono tanti bisogna ripartire rinfrescare l ambiente grazie si… - ve10ve : RT @taffoofficial: Vediamo tanti brand oggi rinfrescare le loro pagine social con una pitturata di arcobaleno #LGBT, ma l’altro giorno in p… - Frances47226166 : RT @taffoofficial: Vediamo tanti brand oggi rinfrescare le loro pagine social con una pitturata di arcobaleno #LGBT, ma l’altro giorno in p… -