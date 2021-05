Ci volete gender fluid? Via il doppio bagno (Di sabato 22 maggio 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/05/Il-Cesso-Unico-1.mp4 Il genere sessuale è una questione mentale e non genetica? Gli italiani vanno rieducati sulla fluidità di genere? Bene. D’accordo. E allora siamo conseguenziali. Ecco una provocazione, una proposta di legge semplice-semplice, dalla Zuppa di oggi…… L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di sabato 22 maggio 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/05/Il-Cesso-Unico-1.mp4 Il genere sessuale è una questione mentale e non genetica? Gli italiani vanno rieducati sullaità di genere? Bene. D’accordo. E allora siamo conseguenziali. Ecco una provocazione, una proposta di legge semplice-semplice, dalla Zuppa di oggi…… L'articolo proviene da Nicola Porro.

NazzarenoMi : RT @Claudio38748087: @ZanAlessandro @EnricoLetta @pdnetwork Non ve lo togliete proprio il vizietto di voler manipolare le giovani menti pr… - Castelletta61 : RT @Claudio38748087: @ZanAlessandro @EnricoLetta @pdnetwork Non ve lo togliete proprio il vizietto di voler manipolare le giovani menti pr… - ananassobasso : RT @Claudio38748087: @ZanAlessandro @EnricoLetta @pdnetwork Non ve lo togliete proprio il vizietto di voler manipolare le giovani menti pr… - Esterin62237737 : RT @Claudio38748087: @ZanAlessandro @EnricoLetta @pdnetwork Non ve lo togliete proprio il vizietto di voler manipolare le giovani menti pr… - Claudio38748087 : @ZanAlessandro @EnricoLetta @pdnetwork Non ve lo togliete proprio il vizietto di voler manipolare le giovani menti… -

Ultime Notizie dalla rete : volete gender Valorizzare le differenze per una migliore performance aziendale (e ottenere un clima ottimale) ...si evince che le imprese che hanno un top management diversamente composto in termini di gender ... Volete essere valorizzati? Siate i primi farlo. Volete fare qualcosa di buono e stabilire un legame con ...

IL PAPA RIBALTA LA CHIESA AMERICANA Volete negare la comunione ai rappresentanti politici abortisti e non contrari all'eutanasia? Non ... eutanasia, gender e matrimonio tra persone dello stesso sesso sarebbe stata complicata. Il ...

Ci volete gender fluid? Via il doppio bagno Nicola Porro ...si evince che le imprese che hanno un top management diversamente composto in termini di...essere valorizzati? Siate i primi farlo.fare qualcosa di buono e stabilire un legame con ...negare la comunione ai rappresentanti politici abortisti e non contrari all'eutanasia? Non ... eutanasia,e matrimonio tra persone dello stesso sesso sarebbe stata complicata. Il ...