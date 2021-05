Alessandro Zan: chi è, età, partito, vita privata (Di domenica 23 maggio 2021) Alessandro Zan è un politico ed attivista italiano di grande notorietà. Il suo cognome negli ultimi nesì è molto sentito perché lui è il “padre del famoso DDL Zan, che è una priorità del nostro Paese e sta facendo nascere numerose polemiche il ritardo d tale Decreto. Questa sera, sabato 22 maggio, Alessandro Zan sarà protagonista del salotto della seconda serata di Rai Uno a Ciao Maschio condotto da Nunzia De Girolamo. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Alessandro Zan: chi è? Alessandro Zan nasce a Padova il 4 ottobre 1973, ha 47 anni e quest’anno ne compierà 48. Il suo segno zodiacale è quello della Bilancia. Lui è politico ed attivista politico ed LGBT, lui è esponente della comunità LGBT e si è fatto portavoce dei diritti della comunità omosessuale e delle coppie di fatto ed è lui il relato del decreto legge, noto ... Leggi su puglia24news (Di domenica 23 maggio 2021)Zan è un politico ed attivista italiano di grande notorietà. Il suo cognome negli ultimi nesì è molto sentito perché lui è il “padre del famoso DDL Zan, che è una priorità del nostro Paese e sta facendo nascere numerose polemiche il ritardo d tale Decreto. Questa sera, sabato 22 maggio,Zan sarà protagonista del salotto della seconda serata di Rai Uno a Ciao Maschio condotto da Nunzia De Girolamo. Scopriamo qualcosa in più su di lui.Zan: chi è?Zan nasce a Padova il 4 ottobre 1973, ha 47 anni e quest’anno ne compierà 48. Il suo segno zodiacale è quello della Bilancia. Lui è politico ed attivista politico ed LGBT, lui è esponente della comunità LGBT e si è fatto portavoce dei diritti della comunità omosessuale e delle coppie di fatto ed è lui il relato del decreto legge, noto ...

mattinodipadova : Il parlamentare Pd Alessandro Zan incontra a Treviso il sindaco leghista Conte per una difficile prova di dialogo s… - astorremanfredi : Alessandro Zan sul Venerdì di Repubblica. Sarei proprio curioso di conoscere il nome del minus habens in questione.… - annak65649009 : @Alessandro_V_I @6000sardine Amore dei bambini? In che modo potrebbe danneggiare i bambini (immagino) il ddl Zan? - MontiFrancy82 : Ultimo appuntamento con #ciaomaschio su Rai1. Ospiti di @N_DeGirolamo #AlessandroZan @MarcelloMasiRai e… - SMSNEWSOFFICIAL : Ultimo appuntamento con #ciaomaschio su Rai1. Ospiti di @N_DeGirolamo #AlessandroZan @MarcelloMasiRai e… -