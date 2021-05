VACCINO: CORTE CONTI, PER REITHERA MANCA VALIDO INVESTIMENTO PRODUTTIVO-3- (Di venerdì 21 maggio 2021) L’inammissibilità del progetto di INVESTIMENTO costituito dall’acquisto della proprietà della sede operativa della società non consente, pertanto, ad avviso della Sezione, al solo INVESTIMENTO rappresentato dalla realizzazione dell’impianto di infialamento e confezionamento, per un importo di 7.734.126,68 euro, di raggiungere la soglia minima di 10 milioni prescritta all’art. 5, comma 3, del D.M. 9 dicembre 2014, per la validità dell’INVESTIMENTO PRODUTTIVO. L’assenza di un VALIDO e sufficiente INVESTIMENTO PRODUTTIVO, ai sensi degli artt. 5, 14 e 15 del D.M. 9 dicembre 2014, non ha, pertanto, consentito di ammettere al visto di legittimità l’atto in esame.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 maggio 2021) L’inammissibilità del progetto dicostituito dall’acquisto della proprietà della sede operativa della società non consente, pertanto, ad avviso della Sezione, al solorappresentato dalla realizzazione dell’impianto di infialamento e confezionamento, per un importo di 7.734.126,68 euro, di raggiungere la soglia minima di 10 milioni prescritta all’art. 5, comma 3, del D.M. 9 dicembre 2014, per la validità dell’. L’assenza di une sufficiente, ai sensi degli artt. 5, 14 e 15 del D.M. 9 dicembre 2014, non ha, pertanto, consentito di ammettere al visto di legittimità l’atto in esame.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Advertising

fattoquotidiano : Vaccino Reithera, la Corte dei conti: “Progetto di investimento inconciliabile per finalità generali o per rafforza… - RaiNews : #coronavirus #covid19 #ReiThera, depositata la deliberazione - fattoquotidiano : Vaccino Reithera, Ippolito (Spallanzani): “Lo stop della Corte dei conti è una sconfitta. Gli altri paesi hanno inv… - zazoomblog : VACCINO: CORTE CONTI PER REITHERA MANCA VALIDO INVESTIMENTO PRODUTTIVO - #VACCINO: #CORTE #CONTI #REITHERA - _cieloitalia : In Nuova Zelanda il vaccino COVID Pfizer è illegale. -