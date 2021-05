Vaccini, nessuna accelerazione sui giovani (VIDEO) (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – In questo fine settimana tutti i centri vaccinali saranno “Open” per le seguenti categorie: Fragili, Disabili, Caregiver e over 60. Tali categorie potranno vaccinarsi presentanosi al punto vaccinale di riferimento, senza aver ricevuto la convocazione, purché siano già registrati in piattaforma. Nel pomeriggio 259 dosi di Vaccini verranno sinistrate a chiunque sia iscritto in piattaforma presso il centro di Matierno ma non ci sarà nessuna accelerazione sui giovani e sui diciottenni: l’Asl di Salerno arriverà in maniera scalare scendendo di fascia d’età mano a mano. Lo ha chiarito questa mattina il responsabile Covid per l’azienda sanitaria di Salerno, Arcangelo Saggese Tozzi ricordando che al momento l’unico vaccino consigliato ai sedicenni è Pfizer. L'articolo proviene ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – In questo fine settimana tutti i centri vaccinali saranno “Open” per le seguenti categorie: Fragili, Disabili, Caregiver e over 60. Tali categorie potranno vaccinarsi presentanosi al punto vaccinale di riferimento, senza aver ricevuto la convocazione, purché siano già registrati in piattaforma. Nel pomeriggio 259 dosi diverranno sinistrate a chiunque sia iscritto in piattaforma presso il centro di Matierno ma non ci saràsuie sui diciottenni: l’Asl di Salerno arriverà in maniera scalare scendendo di fascia d’età mano a mano. Lo ha chiarito questa mattina il responsabile Covid per l’azienda sanitaria di Salerno, Arcangelo Saggese Tozzi ricordando che al momento l’unico vaccino consigliato ai sedicenni è Pfizer. L'articolo proviene ...

