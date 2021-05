Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Isabella Smaschera il Gioco di Aldo e Gemma! (Di venerdì 21 maggio 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Isabella litiga con Gemma e racconta quello che secondo lei voleva fare assieme ad Aldo, mentre anche Tina dà molto filo da torcere alla Galgani… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, Gemma è stata al centro dell’attenzione. Si è parlato nuovamente di Aldo ma soprattutto di Isabella, che ha nuovamente litigato con la Galgani. Ecco i dettagli. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: gli scherzi di Tina a Gemma! La Puntata si è aperta con Gemma dietro le quinte. La dama indossava anche l’abito portato alla sfilata ed era al settimo cielo per essere riuscita a vincere la ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 21 maggio 2021)dilitiga con Gemma e racconta quello che secondo lei voleva fare assieme ad, mentre anche Tina dà molto filo da torcere alla Galgani… Nellaquotidiana di, Gemma è stata al centro dell’attenzione. Si è parlato nuovamente dima soprattutto di, che ha nuovamente litigato con la Galgani. Ecco i dettagli.di: gli scherzi di Tina aLasi è aperta con Gemma dietro le quinte. La dama indossava anche l’abito portato alla sfilata ed era al settimo cielo per essere riuscita a vincere la ...

