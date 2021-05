Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia D’Urso si incontrano dopo la (turbolenta) fine della loro relazione: ecco com’è andata (Di venerdì 21 maggio 2021) La turbolenta storia d’amore tra il tronista Giulio Raselli e la sua scelta Giulia D’Urso si era conclusa bruscamente lo scorso settembre: i due avevano spiegato ai fan per incomprensioni caratteriali e per i litigi sempre più frequenti, complice anche la convivenza forzata e il lockdown dello scorso marzo. Negli ultimi giorni la D’Urso era finita al centro delle polemiche per via della violazione delle norme anti covid da parte dei calciatori dell’Inter: l’ex corteggiatrice era stata, infatti, accusata di essere stata proprio lei a denunciare il fatto, ma Giulia si era prontamente dichiarata estranea alla vicenda. Nella giornata di ieri, poi, Giulia e Giulio si sono ritrovati nuovamente al centro del gossip, a causa ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 21 maggio 2021) Lastoria d’amore tra il tronistae la sua sceltasi era conclusa bruscamente lo scorso settembre: i due avevano spiegato ai fan per incomprensioni caratteriali e per i litigi sempre più frequenti, complice anche la convivenza forzata e il lockdown dello scorso marzo. Negli ultimi giorni laera finita al centro delle polemiche per viaviolazione delle norme anti covid da parte dei calciatori dell’Inter: l’ex corteggiatrice era stata, infatti, accusata di essere stata proprio lei a denunciare il fatto, masi era prontamente dichiarata estranea alla vicenda. Nella giornata di ieri, poi,si sono ritrovati nuovamente al centro del gossip, a causa ...

Advertising

graziano_delrio : C’era uno stato di necessità evidente: salvare vite umane. Non lo dice più solo la nostra solidarietà alle vicende… - m_hunziker : Anche gli uomini sono stufi della violenza sulle donne! Ed è così che è nata l’idea di far scendere in campo miti e… - PiazzapulitaLA7 : Spero che tutti gli uomini che mi hanno scritto privatamente per esprimere il loro sostegno partecipino nel corregg… - prescritteseinb : @darvkangels Lo so, ma spesso anche le donne lo fanno, ma per lo più anche gli uomini - el_rogue : RT @RadioSavana: Papa Giovanni Paolo: 'No a matrimonio tra due uomini o due donne. No al diritto di adozione figli per coppie dello stesso… -