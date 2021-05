Udin&Jazz dal 28 al 31 maggio 2021

Leggi su udine20

(Di venerdì 21 maggio 2021) Torna a Udine, lì dov’è nato 30 anni fa. Il festival musicale Udin&Jazz si appresta a tornare nel capoluogo friulano, per una speciale edizione. Si chiamerà infatti “Udin&Jazz Winter”, è organizzato dall’Associazione Culturale Euritmica, gode del sostegno di: Regione FVG, Fondazione Friuli, Banca di Udine e Reale Mutua Assicurazioni Udine Franz&Dilena e si svolgerà dal 28 al 31, al Teatro Palamostre. Nel 2020 il Festival ha compiuto 30 anni, ma l’emergenza sanitaria ha impedito di celebrarne la ricorrenza in dicembre, obbligando Euritmica a rinviarla più volte. E ora, in primavera avanzata, è arrivato il momento: le recenti disposizioni che consentono la riapertura dei teatri, seppur con una capienza ridotta e con orari inusuali, permetteranno alla grande musica jazz di ritornare a Udine. «Udin&Jazz è nato qui, ...