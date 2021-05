Tregua Israele Hamas dopo 11 giorni di guerra. Cessate il fuoco reciproco

Advertising

lauraboldrini : Condanno senza riserve i razzi di #Hamas sulla popolazione israeliana. #Israele ha diritto a difendersi. Ma è legit… - marcodimaio : Il gabinetto di sicurezza di #Israele ha votato all’unanimità a favore del cessate il fuoco che mette fine all'ope… - rubio_chef : “Israele sta pensando a una tregua” si traduce con “Israele ha momentaneamente finito le bombe” #FreePalestine #freepalastine #Gaza ??????? - giap87625642 : RT @rubio_chef: “Israele sta pensando a una tregua” si traduce con “Israele ha momentaneamente finito le bombe” #FreePalestine #freepalasti… - darkskywriter : Realpolitik: credo che la tregua tra Hamas e Israele ci sia soltanto perché al momento Hamas ha finito i razzi, pur… -

Ultime Notizie dalla rete : Tregua Israele

Laè stata negoziata dall'Egitto, che invierà delegazioni a Tel Aviv e nei territori ... Festa in strada a Gaza con Hamas che rivendica la vittoria nel conflitto conEgitto invierà due delegazioni per monitorareL'Egitto invierà due delegazioni, una ine una nei Territori palestinesi, per monitorare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco ...Nei prossimi giorni, sottolinea l’emittente, emissari dell'Egitto si recheranno in Israele e a Gaza per discutere il rafforzamento della tregua. A riprova del fatto che la tregua raggiunta con la ...È in vigore dalle 2 di notte e sembra reggere la tregua raggiunta con la mediazione dell’Egitto tra Israele e Hamas dopo undici ...