Superbike | risultato FP2 GP Aragon 2021 | Chaz Davies il migliore davanti a Jonathan Rea | 7° Michael Ruben Rinaldi

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 maggio 2021) E’ stato il britannico della Ducatiildel secondo turno di prove libere del GP di, primo round del Mondialedi. Sull’impegnativo tracciato iberico il gallese, in sella alla Panigale V4, ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1’50?400 a precedere di 0?290 il campione del mondo in caricaRea (Kawasaki) e l’altra Rossa del britannico Scott Redding di 0?380. Una buona prestazione della moto italiana sul layout iberico, ma la sensazione è che Rea abbia qualcosa in più in termini di costanza, soprattutto nello sfruttamento delle mescole. Bene anche la Honda CBR1000 RR-R. Si era detto in fase di presentazione che i tecnici del Team HRC avessero operato in maniera assai incisiva sulla moto di Tokyo per dare modo ai ...