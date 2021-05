Red Dead Redemption 2 VR Mod | un video di gameplay con i primi 27 minuti di gioco – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 21 maggio 2021) Realizzata all’autore di GTA 5 VR Mod, la nuova mod per la realtà virtuale in Red2 è davvero impressionante: vediamola in undi.. Red2 VR Mod, la nuova mod che aggiunge una modalità in realtà virtuale per il titolo di Rockstar Games, sembra davvero impressionante: lo conferma il lungodiche trovate qui sopra, con i27di. Si tratta della nuova opera dell’autore di GTA 5 VR Mod, Luke Ross, che sembra aver curato tutto nei dettagli, riuscendo a modificare la visuale in-game e ad aggiungere … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo Red2 VR Mod, un ...